06.07.2020, 13:24

Плющенко оценил 8-летнюю фигуристку, которая перешла к нему от Тутберидзе


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Евгений Плющенко
Евгений ПлющенкоФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о новой подопечной его академии – российской фигуристке Арине Парсеговой, пишет Sports.ru.

В июне стало известно, что 8-летняя спортсменка покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.

”Арина Парсегова — очень талантливая и перспективная девочка, ее ждет большое спортивное будущее”, — написал Плющенко.

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