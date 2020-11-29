Первый этап Кубка мира по биатлону: спринт выиграл Йоханнес Бё, как выступили эстонцы и россияне?
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Спортсмен прошел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (+44,1; 1). Третье место занял его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9; 1).
Среди эстонских биатлонистов лучший результат показал Рене Цахна, занявший с 2 промахами 64 место (проигрыш Бё +3.20,5). Калев Эмитс был 67-м (три промаха, +3.24,2), Райдо Рянкель в финишном протоколе оказался на 91-й позиции (пять промахов, +4.37,9).
Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, ставший 12-м (+1.13,8; 1).
Матвей Елисеев — 14-й (один промах, +1:18,6), Эдуард Латыпов — 20-й (один промах, +1:31,4), Семен Сучилов — 36-й (один промах, +2:22,6), Петр Пащенко — 62-й (два промаха, +3:08,0).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как Месси отреагировал на смерть легендарного Марадоны
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Самый депрессивный район Канады. Там холодно и много самоубийств