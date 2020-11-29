Первый этап Кубка мира по биатлону: спринт выиграл Йоханнес Бё, как выступили эстонцы и россияне?

Спортсмен прошел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (+44,1; 1). Третье место занял его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9; 1).

Среди эстонских биатлонистов лучший результат показал Рене Цахна, занявший с 2 промахами 64 место (проигрыш Бё +3.20,5). Калев Эмитс был 67-м (три промаха, +3.24,2), Райдо Рянкель в финишном протоколе оказался на 91-й позиции (пять промахов, +4.37,9).

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, ставший 12-м (+1.13,8; 1).

Матвей Елисеев — 14-й (один промах, +1:18,6), Эдуард Латыпов — 20-й (один промах, +1:31,4), Семен Сучилов — 36-й (один промах, +2:22,6), Петр Пащенко — 62-й (два промаха, +3:08,0).