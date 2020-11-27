Первые гонки Кубка мира по биатлону. Кто победит в Финляндии?
28 ноября в финском Контиолахти начинается Кубок мира по биатлону. Программу открывает мужская индивидуальная гонка на 20 км (начало в 12:00).
28 ноября в финском Контиолахти начинается Кубок мира по биатлону. Программу открывает мужская индивидуальная гонка на 20 км (начало в 12:00).
Для участия мужской гонке зарегистрирован 101 стреляющий лыжник, среди которых 3 представителя Эстонии - Рене Захкна (№ 31), Калев Эрмитс (№ 45) и Кристо Сиймер (№ 66).
Накануне открытия кубкового сезона много новостей было связано с коронавирусом в биатлонной среде. Не смогут стартовать в Контиолахти россияне Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Перед стартом Куба мира случаи заражения опасной инфекцией выявлены также в сборных Латвии, Молдавии, Словении, Франции, Италии Румынии, Польши...
В женской гонке на 15 км заявлены 103 спортсменки, в том числе 4 эстонские биатлонистки - Йоханна Талихярм (№ 20), Регина Оя (№ 44), Туули Томингас (№ 61) и Кадри Лехтла (№ 90).
Календарь Кубка мира по биатлону 2020/21
1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)
2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)
3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)
4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)
5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)
6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)
7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)
8-й этап 4-7 марта Нове-Место (Чехия)
9-й этап 11-14 марта Нове-Место (Чехия)
10-й этап 18-21 марта Холменколлен (Норвегия)
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