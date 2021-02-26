Первое золото в двоеборье выиграл норвежец. Ильвес заехал в ТОП-20

В первом виде программы прыжках с трамплина скандинав показал третий результат, проигрывая лидеру японцу Риото Ямамото 22 секунды, но в 10-километровой гонке норвежец очень быстро ликвидировал это отставание.

На финише Рийбер в упорной схватке опередил финна Илкку Херола (+0,4), стартовавшего с 13-й позиции. Бронзовым призером стал другой норвежский двоеборец Йенс Офтебро (+0,9).

24-летний эстонский двоеборец Кристьян Ильвес после первого вида программы с прыжком на 101 метр занимал 5-е место, уступая лидеру 35 секунд. В лыжной гонке Ильвес финишировал 19-м (+1.46,3), что является его лучшим результатом на чемпионатах мира.