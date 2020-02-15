Первое золото России на чемпионате мира. Логинов прервал антирекорд в биатлоне

Уроженец Саратова безошибочно преодолел два огневых рубежа в итальянской Антерсельве, опередив французов Кантена Фийон-Майе (1; +6,5) и Мартена Фуркада (0; +19,5).

Логинов прервал безмедальную серию российских биатлонистов в биатлоне, которая с учетом Кубка мира продолжалась 28 гонок. Также это золото стало первым для российских мужчин в личных гонках с 2008 года. 12 лет назад Максим Чудов на чемпионате мира в Эстерсунде также выиграл спринтерскую гонку.

Прошлогодний победитель чемпионата мира в спринте норвежец Йоханнес Бе финишировал пятым (1; +23,9).

Лучший из эстонских биатлонистов Рене Захкна занял 59-е место и пробился в воскресную гонку преследования (2; +2.36,3).

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