Первое золото чемпионата мира по биатлону выиграла Норвегия

Прошлогодние победители чемпионата мира скандинавы считались фаворитами эстафетной гонки, однако упорное сопротивление им оказали хозяева трассы итальянцы.

Борьба до последнего рубежа

На заключительный огневой рубеж Йоханнес Бе и Доминик Виндиш прибыли одновременно. Знаменитый норвежец вынужден был использовать два запасных патрона, но и Виндиш ошибся.

Бе первым убежал на последний отрезок дистанции и сохранил лидерство. Италия финишировала второй (0+6; +15,6). Бронзовые медали завоевал чешский квартет (0+2; +30,8).

Россия снова без подиума

Российская четверка (Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев, Александр Логинов) заняла 6-е место - (0+8; +59,4). Только лидер команды Логинов безошибочно отстрелялся на огневых рубежах - остальные участники эстафетного квартета использовали дополнительные патроны.

Гонки мирового первенства идут в зачет Кубка мира. Таким образом, безмедальный антирекорд России составляет теперь 27 гонок

Неудача постигла в эстафете олимпийских чемпионов в этом виде программы французов. На первом же этапе они залезли на штрафной круг и финишировали в итоге седьмыми (1+9; +1.08,6).

Эстония на своем уровне

Сборная Эстонии (Регина Оя, Йоханна Талихярм, Рене Захкна и Калев Эрмитс) в смешанной эстафете заняла 16-е место среди 27 команд (1+9; +3.11.8). На прошлогоднем мировом первенстве в Эстерсунде наш квартет был 14-м.

Программу чемпионата мира по биатлону продолжит 14 февраля женская спринтерская гонка на 7,5 км.