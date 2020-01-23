Первое золото чемпионата Европы уезжает в Россию. Селевко перегорел

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце первый комплект наград разыгран в мужском одиночном катании. Золотую медаль завоевал 20-летний россиянин Дмитрий Алиев, перекрывший свой личный рекорд сразу на 13 баллов - 272,89. Чемпион Эстонии Александр Селевко занял 16-е место - 210,68.
После первого дня соревнований Селевко занимал 9-е место, но произвольную программу подопечный Ирины Кононовой выполнил неудачно, допустив серию помарок.
Селевко подвели нервы
Из семи заявленных прыжковых элементов эстонский одиночник безошибочно выполнил лишь два. Естественно, что с таким прокатом очень трудно рассчитывать на место в первой десятке. В произвольной программе Селевко показал лишь 16-й результат. Очевидно, на его выступлении сказалось нервное напряжение.
Для сравнения: своему лучшему результату сезона, который был показан полтора месяца назад в Загребе, чемпион Эстонии проиграл 11 баллов.
По сравнению с прошлогодним чемпионатом Европы Селевко сделал на австрийском льду маленький шаг вперед - на предыдущем первенстве Европы он был 17-м. С другой стороны, не покидает ощущение, что все для него могло закончиться в Граце гораздо лучше.
Заслуженная победа Алиева
После короткой программы уроженец Коми Алиев занимал второе место, уступая балл с небольшим опытному чеху Михалу Бржезине. Однако в произвольной программе питерский фигурист был на голову выше конкурентов. Он прекрасно выполнил свою произвольную программу и одержал заслуженную победу.
Последний раз российский одиночник выигрывал чемпионат Европы в 2012 году - это был Евгений Плющенко. Затем 7 лет подряд побеждал испанец Хавьер Фернандес, завершивший свою карьеру год назад после триумфа в белорусской столице.
Лидировавший после короткой программы Бржезина завершал турнир одиночников, выйдя на лед после Алиева. Однако опытный мастер неудачно выполнил произвольную программу и откатился на 7-е место (231,25)
Серебряную медаль с личным рекордом завоевал 16-летний россиянин Артур Даниэлян (246,74), который лишь первый сезон выступает на взрослом уровне. Подопечный Елены Буяновой (Водорезовой) на 0,03 балла (!) опередил представителя Грузии Мориса Квителашвили (246,71).
24 января в Граце начнут выяснять отношения одиночницы, где Эстонию будет представлять чемпионка страны Эва-Лотта Кийбус. Вечером будут разыграны медали в турнире спортивных пар. После короткой программы в этом разряде фигурного катания лидируют три российских дуэта.
Чемпионат Европы (мужчины)
1. Дмитрий Алиев (Россия) – 272,89
2. Артур Даниелян (Россия) – 246,75
3. Морис Квителашвили (Грузия) – 246,71
4. Даниэль Грассль (Италия) – 244,88
5. Маттео Риццо (Италия) – 237,01
6. Денис Васильев (Латвия) – 232,67
7. Михал Бржезина (Чехия) – 231,25
8. Поль Фентц (Германия) – 230,01
9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 221,09
10. Александр Самарин (Россия) – 220,43...
16. Александр Селевко (Эстония) – 210,68...
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