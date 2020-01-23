Первое золото чемпионата Европы уезжает в Россию. Селевко перегорел

После первого дня соревнований Селевко занимал 9-е место, но произвольную программу подопечный Ирины Кононовой выполнил неудачно, допустив серию помарок.

Селевко подвели нервы

Из семи заявленных прыжковых элементов эстонский одиночник безошибочно выполнил лишь два. Естественно, что с таким прокатом очень трудно рассчитывать на место в первой десятке. В произвольной программе Селевко показал лишь 16-й результат. Очевидно, на его выступлении сказалось нервное напряжение.

Для сравнения: своему лучшему результату сезона, который был показан полтора месяца назад в Загребе, чемпион Эстонии проиграл 11 баллов.

По сравнению с прошлогодним чемпионатом Европы Селевко сделал на австрийском льду маленький шаг вперед - на предыдущем первенстве Европы он был 17-м. С другой стороны, не покидает ощущение, что все для него могло закончиться в Граце гораздо лучше.

Заслуженная победа Алиева

После короткой программы уроженец Коми Алиев занимал второе место, уступая балл с небольшим опытному чеху Михалу Бржезине. Однако в произвольной программе питерский фигурист был на голову выше конкурентов. Он прекрасно выполнил свою произвольную программу и одержал заслуженную победу.

Последний раз российский одиночник выигрывал чемпионат Европы в 2012 году - это был Евгений Плющенко. Затем 7 лет подряд побеждал испанец Хавьер Фернандес, завершивший свою карьеру год назад после триумфа в белорусской столице.

Лидировавший после короткой программы Бржезина завершал турнир одиночников, выйдя на лед после Алиева. Однако опытный мастер неудачно выполнил произвольную программу и откатился на 7-е место (231,25)