29.11.2020, 14:51

Первая победа Бе в новом сезоне. Как выступили эстонцы и россияне?

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Eesti 2016. aasta laskesuusatamise meistrivõistluste sprint
Eesti 2016. aasta laskesuusatamise meistrivõistluste sprintFoto: Hendrik Osula

Не допустивший ни одного промаха норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на 10 км на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Вторым стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (+44,1; 1). Третье место занял его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9; 1).

Среди эстонских биатлонистов лучший результат показал Рене Закна, занявший 64-е место (2; +3.20,5).

Лучшим среди российских биатлонистов стал Александр Логинов - у него 12-е место (1; +1.13,8).

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