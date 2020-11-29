Первая победа Бе в новом сезоне. Как выступили эстонцы и россияне?

Не допустивший ни одного промаха норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на 10 км на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Вторым стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (+44,1; 1). Третье место занял его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9; 1).
Среди эстонских биатлонистов лучший результат показал Рене Закна, занявший 64-е место (2; +3.20,5).
Лучшим среди российских биатлонистов стал Александр Логинов - у него 12-е место (1; +1.13,8).
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