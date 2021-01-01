Пеллегрино опередил Большунова на первом этапе "Тур де Ски"

Многодневка "Тур де Ски" нынче проводится уже в 15-й раз. Для участия в ней зарегистрировались 66 лыжниц и 84 лыжника, среди которых один представитель Эстонии Марко Кильп.

Большунов - главный фаворит

В программе нынешней многодневки 8 гонок, которые пройдут в Швейцарии и Италии. Из-за отказа от выступления норвежцев главным фаворитом "Тур де Ски", считается прошлогодний победитель россиянин Александр Большунов. В женском зачете будет новая чемпионка, поскольку ни одна из предыдущих победительниц на старт не выйдет.

В спринте никаких сюрпризов не произошло. Победили те, кто неоднократно выигрывал спринтерские гонки. Большунов, которому 31 декабря исполнилось 25 лет, попытался составить конкуренцию Пеллегрино, но 30-летний итальянец захватил лидерство на первой половине дистанции и отбил все атаки лидера сборной России (+0,57). Пеллегрино одержал в нынешнем сезоне третью победу в спринте.

Единственный эстонский гонщик Кильп показал в спринте 34-й результат, проиграв победителю квалификации Пеллегрино 10 секунд.

Программу "Тур де Ски" 2 января продолжат гонки с общего старта. Женщины будут соревноваться в Валь-Мюйстере на дистанции 10 км, у мужчин масс-старт на 15 км.

Норвежцы опасаются коронавируса

В общем зачете Кубка мира после первого этапа "Тур де "Ски" по-прежнему лидирует Большунов, набравший 558 очков. На второе место поднялся Пеллегрино (320). Замыкает тройку лидеров норвежец Йоханнес Клэбо (296). Столь значительное отставание скандинава объясняется тем, что норвежцы пропускали два декабрьских этапа Кубка мира из-за риска распространения коронавируса.

В женском зачете Кубка мира лидирует американка Рози Бреннан (414), опережающая россиянок Татьяну Сорину (362) и Наталью Непряеву (325).