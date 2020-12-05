Пасьют выиграл молодой швед. Кто победит в первой биатлонной эстафете?

В прошлом сезоне все 6 эстафетных гонок, в том числе и на чемпионате мира в итальянской Антерсельве, выиграли норвежки.

Будут ли сюрпризы?

Чаще других на пьедестал почета попадали швейцарки, за которых выступали три сестры Гаспарин - Элиза, Селина и Аита. Призерами эстафетных гонок по два раза становились шведки, немки и француженки.

Для сборной Эстонии эстафеты складывались в прошлом сезоне не слишком удачно. Лучший результат у нее 14-е место, а на мировом первенстве эстонский квартет не сумел добраться до финиша.

Сборная Эстонии выйдет в эстафете под 17-м стартовым номером. В ее состав включены Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм и Кадри Лехтла.

Впечатляющая победа Самуэльссона

В мужской гонке преследования на 12,5 км первую победу на этапах Кубка мира одержал чемпион Олимпиады-2018 в эстафете Себастьян Самуэльссон (Швеция). На дистанцию он отправился под 18-м стартовым номером, уступая лидеру больше минуты, но за счет удачной стрельбы 23-летний скандинав после заключительного огневого рубежа обошел всех конкурентов и финишировал первым - 32.26,7 (1).

Второе место занял француз Фабьен Клод (3; +15,8). Замкнул тройку призеров долго лидировавший норвежец Йоханнес Бе (3; +19,5).

Неудачно выступил в пасьюте представитель сборной Эстонии Калев Эрмитс, занявший в спринте 43-е место. В гонке преследования он допустил 9 промахов и финишировал на последнем 60-м месте (9; +5.37,1).