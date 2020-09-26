Отличное начало! Кийбус выиграла престижный турнир в Германии

Nebelhorn Trophy - старейший турнир в Европе. Нынче он проводился уже в 52-й раз и открыл международный календарь нового сезона.

Рекорд в короткой программе

В короткой программе подопечная Анны Леванди установила личный рекорд (60,49) и заняла третье место. Ее результат мог быть и чуть выше, но Эва не очень чисто выполнила тройной флип, потеряв на этом несколько баллов. В короткой программе кейласкую фигуристку превзошли швейцарка американского происхождения Алексия Паганини (63,60) и немецкая одиночница Николь Шотт (61,21).

В произвольной программе Кийбус допустила несколько помарок, но соперницы ошибались значительно больше. Шотт сорвала пару прыжков, а выступавшая последней Паганини (она была четвертой на последнем чемпионате Европы) дважды упала. В итоге Кийбус опередила швейцарку почти на 5 баллов (168,85).

"Я очень довольна выступлением Эвы. Для первого международного старта сезона она показала хороший уровень катания - обе программы ей удалось откатать без грубых срывов, - так прокомментировала выступление своей подопечной в разговоре с Delfi Леванди. - Очень хорошо, что международный сезон наконец-то удалось открыть. Следующий старт у нас запланирован на середину октября в Венгрии".

Третье место в Оберстдорфе заняла финская одиночница Дженни Сааринен (163,87). Российские фигуристки в Оберстдорфе не выступали.

Напомним, что Кийбус стала открытием прошлого сезона. На чемпионате Европы в Австрии дебютантка заняла 7-е место.

Васильев показал характер

Мужской турнир выиграл в Оберстдорфе латвийский фигурист Денис Васильев, который после короткой программы был только пятым - 233,08.

Чемпион Эстонии Александр Селевко занял 7-е место среди 17 участников (211,48), его младший брат Михаил показал 10-й результат (193,01).