Отепя в ожидании холодов. Состоится ли чемпионат Европы по биатлону?

Сильнейшие двоеборцы мира должны соревноваться в Отепя 8-9 февраля. Однако за 20 дней до намеченного старта картина неутешительная: снег на горе разгона трамплина растаял, а лыжная трасса непригодна для соревнований. Если бы этап Кубка мира проходил на этой неделе, организаторы вынуждены бы были капитулировать и отменить его проведение.

"Ждем до 31 января. Тогда мы сможем точно сказать - состоится ли этап Кубка мира в Отепя или нет, - сказал главный организатор Аго Марквардт. - У нас подготовлен запасной вариант с использованием трассы на биатлонном стадионе".

Однако этот план заработает только в том случае, если в ближайшие полторы недели выпадет снег или температура резко опустится вниз. По словам Марквардта, чтобы нарастить на трамплине искусственный снег необходимо 6-8 градусов мороза в течение 30 часов. Примерно столько же времени требуется для создания лыжного круга 1,5 км с искусственном снегом.

Двоеборцы - не единственные, кто ждет благоприятного прогноза погоды. 25 февраля в Отепя должен стартовать чемпионат Европы по биатлону. Через два года на юге Эстонии запланирован этап Кубка мира по биатлону. Для проведения чемпионата Европы была проделана большая работа, но отсутствие снега может нарушить все планы организаторов.