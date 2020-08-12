Отец и сын Веэрпалу загремят за решетку в австрийскую тюрьму?

В феврале 2019 года во время чемпионата мира по лыжному спорту в Зеефельде в рамках операции "Кровопускание" были задержаны несколько лыжников. За манипуляции с кровяным допингом под стражу были взяты и два эстонца - Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.

Обвинения предъявлены двукратному олимпийскому чемпиону и тренеру Андрусу Веэрпалу, а также его сыну Андреасу: Веэрпалу-младший подозревается в умышленном совершении мошенничества в течение трех лет с целью незаконного обогащения, отца обвиняют в пособничестве мошенничеству. Такой вот семейный подряд.

Дело сына будет слушаться в австрийском суде 8 октября. Время судебного заседания отца еще не определено.