12.08.2020, 16:30

Отец и сын Веэрпалу загремят за решетку в австрийскую тюрьму?

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Яан Мартинсон
EST 4
Andreas Veerpalu
Andreas VeerpaluFoto: Ilmar Saabas

Операция "Кровопускание" близится к завершению. Эстонцев Андруса и Андреаса Веэрпалу ждет суд.

В феврале 2019 года во время чемпионата мира по лыжному спорту в Зеефельде в рамках операции "Кровопускание" были задержаны несколько лыжников. За манипуляции с кровяным допингом под стражу были взяты и два эстонца - Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.

Обвинения предъявлены двукратному олимпийскому чемпиону и тренеру Андрусу Веэрпалу, а также его сыну Андреасу: Веэрпалу-младший подозревается в умышленном совершении мошенничества в течение трех лет с целью незаконного обогащения, отца обвиняют в пособничестве мошенничеству. Такой вот семейный подряд.

Дело сына будет слушаться в австрийском суде 8 октября. Время судебного заседания отца еще не определено.

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