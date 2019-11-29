Отец и сын Веэрпалу дисквалифицированы за кровяной допинг на 4 года

Скандал с использованием кровяного допинга вспыхнул во время февральского чемпионата мира в австрийском Зеефельде, когда полиция задержала 5 лыжников.

Полторанин также заработал дисклаф

"Провели очень серьезное расследование", - сказала представитель ФИС Сара Льюис, комментируя решении о дисквалификации эстонских лыжников и тренеров.

Еще один эстонский гонщик Альго Кярп, добровольно признавшийся после вспыхнувшего скандала на чемпионате мира в использовании кровяного допинга, также заработал 4-летнюю дисквалификацию.

Помимо эстонских лыжников, 4-летний запрет на участие в соревнованиях получил и казахстанский гонщик Алексей Полторанин, который несколько лет тренировался под руководством Алавера. Ранее были дисквалифицированы два австрийских лыжника - Макс Хауке и Доминик Бальдауф.

Веэрпалу-старший нарушил антидопинговые правила

Представитель ФИС Сара Фуссек пояснила, почему был дисквалифицирован Веэрпалу-старший:

"Его подозревают в нарушении антидопинговых правил. Расследование окончательно еще не закончено. Мы не можем больше говорить о деталях, если Веэрпалу связан с этим делом".

В середине ноября Харьюский уездный суд рассматривал дело Алавера. За склонение к употреблению допинга бывший наставник сборной Эстонии получил условно 1 год тюремного наказания с испытательным сроком в полтора года