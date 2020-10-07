Отделался легким испугом. Семейный врач оштрафован на 200 евро

54-летний Киудма снабжал Алавера пустыми бланками рецептов с печатью и подписью, в которые лыжный тренер сам вписывал нужные ему препараты.

За нарушение требований выписки лекарств Департамент здоровья оштрафовал Киудма на 200 евро, сообщает Eesti Ekspress.

Напомним, что сам Алавер за склонение спортсменов к допингу в ноябре прошлого года получил в Харьюском уездном суде 1 год лишения свободы условно.