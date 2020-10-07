07.10.2020, 09:20

Отделался легким испугом. Семейный врач оштрафован на 200 евро


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Отделался легким испугом. Семейный врач оштрафован на 200 евро
Tarvo KiudmaMarko Mumm

В уголовном допинг-деле лыжного тренера Мати Алавера, которое рассматривал осенью прошлого года Харьюский уездный суд, фигурировал тартуский семейный врач Тарво Киудма, который был доктором сборной Эстонии.

54-летний Киудма снабжал Алавера пустыми бланками рецептов с печатью и подписью, в которые лыжный тренер сам вписывал нужные ему препараты.

За нарушение требований выписки лекарств Департамент здоровья оштрафовал Киудма на 200 евро, сообщает Eesti Ekspress.

Напомним, что сам Алавер за склонение спортсменов к допингу в ноябре прошлого года получил в Харьюском уездном суде 1 год лишения свободы условно.

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