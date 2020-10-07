07.10.2020, 09:20
Отделался легким испугом. Семейный врач оштрафован на 200 евро
В уголовном допинг-деле лыжного тренера Мати Алавера, которое рассматривал осенью прошлого года Харьюский уездный суд, фигурировал тартуский семейный врач Тарво Киудма, который был доктором сборной Эстонии.
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