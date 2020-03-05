05.03.2020, 13:50
ОПРОС RusDelfi | Почему фанаты из-за границы специально приезжают в Эстонию на юниорский ЧМ по фигурному катанию?
Со 2 по 8 марта 2020 года в таллиннском ледовом холле "Тондираба" проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Алина Захарова выяснила, из каких стран приезжают фанаты фигурного катания и за кого они болеют.
Смотри видео!
Правду о родителях, бросивших дочь расти в роддоме, раскрыл суд
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
В Киеве застрелен известный хирург из Донецка
Что обнаружили при вскрытии у погибших на вечеринке Диденко