05.03.2020, 13:50

ОПРОС RusDelfi | Почему фанаты из-за границы специально приезжают в Эстонию на юниорский ЧМ по фигурному катанию?


корреспондент
Яанус Ленсмент
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  • Арсений Крехов
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Со 2 по 8 марта 2020 года в таллиннском ледовом холле "Тондираба" проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Алина Захарова выяснила, из каких стран приезжают фанаты фигурного катания и за кого они болеют.
Смотри видео!

Как сообщается на сайте организатора, в соревнованиях принимают участие лучшие фигуристы как минимум из более чем 40 мира.

Эстонские спортсмены представлены в женском и мужском одиночном разряде, а также в танцах на льду.

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