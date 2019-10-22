Опрос RusDelfi: Как наказывать за допинг?

Сегодня дело тренера Мати Алавера передано в суд.
Бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам обвиняют в склонении к употреблению допинга. Это привело к тому, что местные спонсоры покинули этот вид спорта, и, судя по всему, в ближайшее время мы не увидим эстонских лыжников на церемониях награждения по итогам международных стартов.
RusDelfi решил выяснить у своих читателей, а как они относятся к употреблению допинга спортсменами, и главное - какое наказание они считают приемлемым.
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