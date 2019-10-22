22.10.2019, 16:19

Опрос RusDelfi: Как наказывать за допинг?

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Andrus Veerpalu ja Mati Alaver Olosel suusalaagris Aleksei Poltoraanini abilistena
Andrus Veerpalu ja Mati Alaver Olosel suusalaagris Aleksei Poltoraanini abilistenaFoto: Rauno Volmar

Сегодня дело тренера Мати Алавера передано в суд.

Бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам обвиняют в склонении к употреблению допинга. Это привело к тому, что местные спонсоры покинули этот вид спорта, и, судя по всему, в ближайшее время мы не увидим эстонских лыжников на церемониях награждения по итогам международных стартов.

RusDelfi решил выяснить у своих читателей, а как они относятся к употреблению допинга спортсменами, и главное - какое наказание они считают приемлемым.

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