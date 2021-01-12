Олимпийской чемпионке ампутировали левую ногу
Победительница зимней Олимпиады-1956 в лыжной эстафете 3х5 км Сийри Рантанен перенесла тяжелую операцию. На прошлой неделе знаменитой лыжнице ампутировали левую ногу.
Победительница зимней Олимпиады-1956 в лыжной эстафете 3х5 км Сийри Рантанен перенесла тяжелую операцию. На прошлой неделе знаменитой лыжнице ампутировали левую ногу.
"Нога ушла, но я все еще могу ходить в этой жизни. Жизнь продолжается, я по-прежнему в здравом уме", - приводит слова 96-летней Рантанен Ilta-Sanomat.
Проблемы Рантанен с левой ногой начались в ноябре. Через месяц врачи обнаружили у нее сильное воспаление пальца ноги.
"Моя нога сначала начала чесаться, а затем со временем заболела. Но даже врачи не смогли сказать точную причину, по которой мне пришлось отрезать ногу", - сказала финская лыжница.
На Олимпийских играх и чемпионатах мира Рантанен завоевала в общей сложности 8 медалей. Ее четыре раза при знавали лучшей спортсменкой Финляндии.
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