Олимпийский герой Андрус Веэрпалу получил уголовное обвинение в Австрии

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) подтвердила, что двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу обжаловал в Спортивном арбитражном суде вынесенный ему 31 января временный запрет на тренерскую деятельность.
ФИС начала расследование в отношении Веэрпалу в связи с допинг-скандалом на прошлогоднем чемпионате мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде, где в приеме кровяного допинга были замешаны его сын Андреас и подопечный Алексей Полторанин (Казахстан).
Сын признал вину, а отец не признает
Полторанин и Веэрпалу-младший признали свою вину в применении кровяного допинга и были дисквалифицированы ФИС на 4 года. Поскольку они не оспаривали это решение в Спортивном суде, дисквалификация в отношении лыжников вступила в силу.
Веэрпалу-старший отрицает свое участие в допинг-схемах. Его апелляцию на временное отстранение Спортивный суд отклонил 6 марта. Дети Веэрпалу также направили письмо в Швейцарию с просьбой снять с отца временный запрет на тренерскую деятельность, но Спортивный суд отклонил эту просьбу. В отношении Веэрпалу продолжается расследование.
Напомним, что в 2013 году Веэрпалу выиграл в Спортивном суде процесс у ФИС. Теперь Международная федерация лыжного спорта, кажется, готова сполна взять у него реванш.
Австрийские прокуроры против Веэрпалу
По утверждению ФИС, прокуратура Инсбрука выдвинула против Веэрпалу криминальное обвинение.
"ФИС проводит совместную работу с правоохранительными органами Германии и Австрии, которые поделились с нами результатами расследования. Недавно прокуратура Инсбрука представила Андрусу Веэрпалу уголовное обвинение", - сообщила Delfi антидопинговый менеджер ФИС Сара Фуссек.
49-летний Веэрпалу дважды становился победителем Олимпийских игр на дистанции 15 км классическим ходом (2002, 2006). В его коллекции наград также две золотые медали чемпионатов мира (2001, 2009). Своих главных побед на лыжне Веэрпалу добился под руководством Мати Алавера, который получил 4-летнюю дисквалификацию от ФИС и один год тюремного заключения условно в Харьюском уездном суде за склонение спортсменов к допингу.
Веэрпалу 5 раз признавался лучшим спортсменом Эстонии. Трехкратный лауреат Государственной премии. Награжден орденами Красного Креста и Белой Звезды I степени.
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