ОФИЦИАЛЬНО: Этап Кубка мира в Отепя снова не состоится

"Получили последний прогноз погоды - синоптики обещают похолодание только 6 февраля. Мы просто не успеем нарастить снежный покров на трамплине и на трассе", - сказал Delfi Sport главный организатор эстонского этапа Кубка мира Аго Марквардт.

Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя отменяется второй раз за последние три года. Впервые турнир такого ранга должен был пройти в Эстонии в январе 2018 года, но тогда его пришлось отменить из-за отсутствия снега.

В прошлом году этап Кубка мира в Отепя все же прошел, но нынче его снова пришлось отменить.