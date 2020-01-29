29.01.2020, 19:35

ОФИЦИАЛЬНО: Этап Кубка мира в Отепя снова не состоится

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Kahevõistluse MK-etapp Otepääl 06.01 - Meeste suusatamine
Mullune kahevõistluse MK-etapp Otepääl.Foto: Argo Ingver

Из-за отсутствия снега Международная федерация лыжного спорта отменила этап Кубка мира в Отепя по двоеборью. Турнир должен был пройти на юге Эстонии 8-9 февраля.

"Получили последний прогноз погоды - синоптики обещают похолодание только 6 февраля. Мы просто не успеем нарастить снежный покров на трамплине и на трассе", - сказал Delfi Sport главный организатор эстонского этапа Кубка мира Аго Марквардт.

Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя отменяется второй раз за последние три года. Впервые турнир такого ранга должен был пройти в Эстонии в январе 2018 года, но тогда его пришлось отменить из-за отсутствия снега.

В прошлом году этап Кубка мира в Отепя все же прошел, но нынче его снова пришлось отменить.

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