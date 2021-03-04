Очередная победа Норвегии, серебро россиянок и провал Швеции

Женскую эстафету 4х5 км на чемпионате мира по лыжному спорту в германском Оберстдорфе выиграла сборная Норвегии, опередившая российский квартет (+26,6) и Финляндию (+46,2).
На первой половине дистанции, которую лыжницы преодолевали классическим ходом, норвежская и российская команды шли практически вровень. Ключевым стал третий этап коньковым ходом. Опытная Терезе Йохауг сделала 20-секундный отрыв, который и предопределил судьбу эстафеты.
Йохауг в погоне за Вяльбе
Йохауг завоевала 13-ю золотую медаль на чемпионатах мира. По этому показателю она вплотную приблизилась к Елене Вяльбе, которая 14 раз становилась чемпионкой мира. Рекордсменкой является норвежка Марит Бьорген - она завоевала на мировых первенствах 18 золотых медалей.
Российский квартет (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) впервые с 2005 года поднялся на второе место. Интересно, что тогда чемпионат мира также проходил в Оберстдорфе.
Шведские чемпионки остались без медалей
Неудача постигла в эстафете сборную Швеции. Два года назад скандинавки впервые в истории выиграли женскую эстафету, но в Оберстдорфе их ждал провал, хотя состав у них был вполне боеспособный. Лишь 6-е место (+2.00,0). На втором этапе опытная Шарлотта Калла уступила лидерам почти полторы минуты.
В женской эстафете принимал участие молодой эстонский квартет (Кайди Каазику, Авели Уусталу, Кейди Каазику, Йоханна Удрас). К сожалению, доехать до финиша он не сумел. Из-за отставания на круг от лидеров судьи сняли нашу команду на третьем этапе. На старт эстафеты в Оберстдорфе вышли 15 квартетов, финишный створ пересекли 10 команд.
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