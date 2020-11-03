Новый скандал в эстонских лыжах. Алавер напомнил о себе

4 ноября группа эстонских лыжников под руководством Айвара Рехемаа начинает трехнедельный сбор в Финляндии, где планирует получше подготовиться к первому этапу Кубка мира в финской Руке.

Лыжникам угрожает дисклаф

Правление Лыжного союза получило информацию от финских коллег, что в организации этого сбора задействован Алавер.

"Эстонский лыжный союз обращает внимание тренеров, лыжников, спонсоров и родителей спортсменов на то, что любая совместная работа с Мати Алавером, который был наказан в уголовном порядке за склонение к допингу, запрещена", - отмечается в пресс-релизе Лыжного союза.

На тренировочный сбор в финский Олос под руководством участника трех Олимпиад Рехемаа отправляются 7 лыжников отепяского клуба AR Pro Team: Марко Кильп, Карл Дремлюга, Йоханна Удрас, Стеве Вахи, Каарел Кырге, Мартин Химма и Маргарет Петерсон.

"Лыжный союз проинформировал всех вышеупомянутых спортсменов о возможных последствиях сотрудничества с Алавером. Совместная работа с лицами, осужденными за использование или принуждение к допингу, ставит под угрозу карьеру спортсменов - им угрожает дисквалификация на срок до 2 лет", - подчеркивает Лыжный союз.

Как был наказан Алавер?

Напомним, что в ноябре 2019 года Алавер за склонение спортсменов к допингу был осужден Харьюским уездным судом на 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года.

Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала эстонского специалиста за нарушение антидопинговых правил на 4 года.

Скандал, приведший к судебному преследованию и дисквалификации тренера, был связан с использованием эстонскими лыжниками кровяного допинга.

Звонок другу

Рехемаа в интервью Delfi Sport признал, что в условиях коронавирусной ситуации просил Алавера ускорить получение разрешения на въезд в Финляндию.

"Алавер позвонил своему другу в Финский лыжный союз, чтобы ускорить получение приглашения. Оно пришло на мой почтовый адрес и теперь мы сможем отправиться в Финляндию, - сказал Рехемаа. - Больше Алавер никак в организации сбора не задействован. Я не думал, что такая просьба считается преступлением".