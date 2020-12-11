Новый секс-скандал в фигурке. Чемпион Европы развратил 13-летнюю девочку?

По информации USA Today, прокуратура уже выдала ордер на арест 29-летнего фигуриста, который подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней на тот момент девочке. Моргану грозит 5 лет лишения свободы.

Половой член в обмен на пиццу?

Инцидент произошел в декабре 2017 года, когда французская пара готовилась во Флориде к Олимпиаде-2018. Утверждалось, что Сипре - ему в тот момент было 26 лет - отправил две фотографии своего полового члена юной фигуристке, которая тренировалась с парой на одном льду. Причем молодая спортсменка - по просьбе одного тренера - будто бы сама попросила француза об этом. Взамен ее обещали угостить пиццей.

Об этих забавах узнали родители фигуристки и вспыхнул скандал. Сначала его удалось замять - французская пара выступила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но затем началось движение MeToo (скандал с голливудским кинопродюссером Харви Вайнштейном) и история начала набирать обороты.

Сипре и Джеймс выиграли в 2019 году в Минске чемпионат Европы, однако после долгих разбирательств решили в сентябре завершить спортивную карьеру.

Vanessa James ja Morgan Cipres AP

Французы не уступают по скандалам россиянам

По количеству громких скандалов французское фигурное катание, стоит отметить, за последний год конкурирует с российским.

Неоднократный призер чемпионатов Европы и мира в парном катании Сара Абитболь в начале года выпустила автобиографическую книгу. В ней она рассказала, как в 15-летнем возрасте неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего тогдашнего тренера Жиля Бейера. Под давлением неопровержимых фактов тренер признал, что в 1990-е годы состоял в интимных отношениях с молоденькой фигуристкой.

Другая звезда французского фигурного катания Лорин Лекавалье - многим запомнился ее номер с переодеванием платья на льду в сезоне 2016/17 - неожиданно начала отказываться от выступлений. Никто вначале ничего не понимал. Позже выяснилось - в допинг-пробе фигуристки были обнаружены следы кокаина. 24-летняя француженка получила 4 года дисквалификации.

Laurine Lecavelier REUTERS