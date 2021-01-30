30.01.2021, 23:00

Новый рекорд эстонского скорохода - 500 метров быстрее 35 секунд!

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Marten Liiv
Marten LiivFoto: Madis Veltman

На этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене хорошую скорость продемонстрировал эстонский конькобежец Мартен Лийв, установивший на дистанции 500 метров новый рекорд Эстонии - 34,915.

Победителем этапа Кубка мира стал опытный россиянин Павел Кулижников - 34,475. Лийв впервые пробежал спринтерскую дистанцию быстрее 35 секунд - он занял 14-е место среди 20 участников.

Эстонский скороход улучшил свой же рекорд, установленный на прошлой неделе в Херенвене. Тогда он пробежал 500 метров за 35,123.

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