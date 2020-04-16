Новый поворот: Веэрпалу под подозрением, Таммъярв получил обвинение

"Расследование продолжается. Андрусу Веэрпалу обвинение еще не предъявлено - его до сих пор еще не опрашивали. Я не знаю, почему ФИС говорит по-другому", - сказал Õhtuleht представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр. Он добавил, что Андрус Веэрпалу попал в поле зрения прокуратуры Инсбрука в связи с подозрением в допинговом и спортивном мошенничестве.

ФИС опережает события

Во вторник руководитель антидопингового отдела ФИС Сара Фуссек сообщила Delfi, что Андреас Веэрпалу и Алексей Полторанин признали свое участие в организованной схеме по использованию кровяного допинга, тогда как Веэрпалу-старший отрицает свое участие и не знает о допинг-схемах ничего. По утверждению ФИС, прокуратура Инсбрука выдвинула против Веэрпалу криминальное обвинение.

"ФИС проводит совместную работу с правоохранительными органами Германии и Австрии, которые поделились с нами результатами расследования. Недавно прокуратура Инсбрука представила Андрусу Веэрпалу уголовное обвинение", - сообщила Delfi антидопинговый менеджер ФИС Сара Фуссек.

Против Таммъярва выдвинули обвинение

Теперь выяснилось, что уголовное обвинение в спортивном мошенничестве предъявлено Карелу Таммъярву, который был одним из фигурантов допинг-скандала на прошлогоднем чемпионате мира в Зеефельде.

Другому эстонскому лыжнику Андреасу Веэрпалу, который был задержан на чемпионате мира вместе с Таммъярвом, такое обвинение еще не предъявлено.

Незаменимая Сара

Интересно, что антидопинговый менеджер Фуссек, которая утверждала, что Веэрпалу-старшему предъявлено уголовное обвинение, не первый раз попадает в неловкое положение. В феврале ее имя не сходило со страниц российской прессы.

Параллельно с работой в ФИС Сара отвечает за антидопинговое направление и в Международном союзе биатлонистов. Именно она во время чемпионата мира в Антерсельве направила запрос в итальянскую полицию, после которого карабинеры в 6 часов утра вломились в номера членов российской делегации.

Ничего запрещенного у лидера сборной России Александра Логинова тогда не нашли, но от участия в последней гонке ему пришлось отказаться.