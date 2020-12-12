Новый антирекорд российского биатлона: 31 гонка без медалей

В гонке преследования на 12,5 км двойную победу одержали

безошибочно поразившие все 20 мишеней французы. Первым финишировал Кантен Фийон-Майе, второе место занял Эмильян Жаклен (0; +25,5), замкнул призовую тройку победитель спринта норвежец Йоханнес Дале (2; +49,5).

Лучший из россиян Евгений Гараничев с 29-го места переместился на 14-е (1; +2.06,0), лидер сборной России Александр Логинов финишировал 21-м (3; +2.20,8).

Эстонский биатлонист Калев Эрмитс, завершивший спринт на 51-м месте, занял в гонке преследования 56-е м есто среди 60 участников (6; +6,02,2).

Программу третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене завершат 13 декабря женский пасьют и мужская эстафета.