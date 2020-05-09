Новые детали скандала с лыжниками: эстонцам сделали за сезон 12 допинг-уколов
Германский телеканал ARD выпустил видеосюжет "Тайные документы доктора Марка Шмидта", в котором рассказывалось и об эстонских лыжниках.
Германский телеканал ARD выпустил видеосюжет "Тайные документы доктора Марка Шмидта", в котором рассказывалось и об эстонских лыжниках.
На прошлогоднем чемпионате мира в австрийском Зеефельде из-за использования кровяного допинга были задержаны эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.
Под следствием оказался также казахстанец Алексей Полторанин, который тренировался у эстонских специалистов Мати Алавера и Андруса Веэрпалу.
Позже в употреблении допинга добровольно признался еще один эстонский лыжник - Альго Кярп.
Процедуры переливания крови эстонцы проходили через немецкого допинг-доктора Шмидта, который передавал Алаверу для лыжников и запрещенный гормон роста.
В видеосюжете ARD отмечается о признании Шмидта следователям, когда врач сообщил: "За сезон у эстонцев было 12 уколов, по 3-4 на спортсмена".
Возможно, что под эстонцами Шмидт имел и казахстанского лыжника Полторанина, который тренировался несколько лет под руководством эстонских тренеров.
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