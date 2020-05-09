Новые детали лыжного скандала: эстонцам делали 12 допинг-уколов за сезон

На прошлогоднем чемпионате мира в австрийском Зеефельде из-за использования кровяного допинга были задержаны эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.

В ходе полицейского рейда был задержан также казахстанец Алексей Полторанин, который тренировался у эстонских специалистов Мати Алавера и Андруса Веэрпалу. Позже в употреблении допинга добровольно признался еще один эстонский лыжник - Альго Кярп.

Процедуры переливания крови эстонцы проходили через немецкого допинг-доктора Шмидта, который передавал Алаверу для лыжников и запрещенный гормон роста.

В видеосюжете ARD отмечается о признании Шмидта следователям: "За сезон у эстонцев было 12 уколов, по 3-4 на спортсмена".

Возможно, что под эстонцами Шмидт имел и казахстанского лыжника Полторанина, который тренировался несколько лет под руководством эстонских тренеров.