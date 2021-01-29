29.01.2021, 23:25

Новая дуэль Большунова с Клэбо. Кто выиграет масс-старт в Фалуне?

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Johannes Klaebo vs Aleksander Bolshunov
Johannes Klaebo vs Aleksander BolshunovFoto: Kollaaž

30 января программу шведского этапа Кубка мира по лыжным
гонкам продолжит увлекательный масс-старт на 15 км классическим ходом (начало в 14:30).

Неделю назад лыжники выясняли отношение на финском этапе Кубка мира в скиатлоне, который проходил в формате масс-старта. Ту гонку выиграли норвежцы.

Скандинавы применили командную тактику и заблокировали лидера сборной России Александра Большунова на последнем километре дистанции. Сумеет ли россиянин взять реванш за поражение недельной давности?

Еще одна интрига предстоящей гонки с общего старта - противостояние Большунова с лидером сборной Норвегии Йоханнесом Клэбо, который вернулся на международные старты после двухмесячного перерыва. В разделке Клэбо проиграл россиянину свыше минуты. В масс-старте такой исход развития событий маловероятен.

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