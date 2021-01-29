Новая дуэль Большунова с Клэбо. Кто выиграет масс-старт в Фалуне?

30 января программу шведского этапа Кубка мира по лыжным
гонкам продолжит увлекательный масс-старт на 15 км классическим ходом (начало в 14:30).
30 января программу шведского этапа Кубка мира по лыжным
Неделю назад лыжники выясняли отношение на финском этапе Кубка мира в скиатлоне, который проходил в формате масс-старта. Ту гонку выиграли норвежцы.
Скандинавы применили командную тактику и заблокировали лидера сборной России Александра Большунова на последнем километре дистанции. Сумеет ли россиянин взять реванш за поражение недельной давности?
Еще одна интрига предстоящей гонки с общего старта - противостояние Большунова с лидером сборной Норвегии Йоханнесом Клэбо, который вернулся на международные старты после двухмесячного перерыва. В разделке Клэбо проиграл россиянину свыше минуты. В масс-старте такой исход развития событий маловероятен.
Новый симптом КОВИД ошарашил учёных
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина