Новая дуэль Большунова с Клэбо. Кто выиграет масс-старт в Фалуне?

Неделю назад лыжники выясняли отношение на финском этапе Кубка мира в скиатлоне, который проходил в формате масс-старта. Ту гонку выиграли норвежцы.

Скандинавы применили командную тактику и заблокировали лидера сборной России Александра Большунова на последнем километре дистанции. Сумеет ли россиянин взять реванш за поражение недельной давности?

Еще одна интрига предстоящей гонки с общего старта - противостояние Большунова с лидером сборной Норвегии Йоханнесом Клэбо, который вернулся на международные старты после двухмесячного перерыва. В разделке Клэбо проиграл россиянину свыше минуты. В масс-старте такой исход развития событий маловероятен.