Норвежки сделали впечатляющий камбэк, эстонки заехали в ТОП-15

Эстафета в Рупольдинге стала генеральной репетицией перед февральским чемпионатом мира в итальянской Антерсельве. Три предыдущие эстафетные гонки выиграли норвежки. Лучшими они были и в Рупольдинге, хотя после первого этапа скандинавки занимали лишь 16-е место, проигравая лидировавшим итальянкам одну минуту - 1:08.46,4 (0+9).

Второе место в эстафете заняла Франция (0+8; +10,7). Третьими финишировали швейцарки (0+4; +20,7).

Эстонский квартет (Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм и Грете Гайм) долгое время боролся за попадание в ТОП-10, но в итоге наши девушки заняли 15-е место среди 23 команд (0+9; +3.43,3).

Программу этапа Кубка мира в Рупольдинге продолжит в субботу эстафетная гонка биатлонистов 4х7,5 км.