Норвежец Клэбо принял дисквалификацию и обратился к российскому лыжнику Большунову

Еще вечером 9 марта Норвежская лыжная ассоциация подала протест на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо, которого за столкновение с российским лыжником Александром Большуновым на финише масс-старта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лишили золотой медали. Для этого норвежцы воспользовались услугами юристов, созвали целый консилиум, чтобы составить официальную претензию в отношении жюри, и назвали Большунова виновником произошедшего, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала формирование специальной комиссии для расследования дела.

Напомним, что Большунов до последнего претендовал на победу в так называемом королевском марафоне — классическом масс-старте на 50 км, но упустил золото буквально на финишной прямой.

После выхода со спуска Большунов не стал перекрывать путь Клебо, и норвежец коньковым ходом пошел на обгон справа, задев и в итоге сломав палку россиянину. Большунов из-за этого сильно потерял в скорости и уже не смог догнать ни Клэбо, ни еще другого норвежца Эмиля Иверсена, который воспользовался проблемами россиянина и пришел к финишу вторым вслед за своим именитым соотечественником.

Впрочем, дисциплинарные органы FIS после проверки эпизода дисквалифицировали победителя, признав его виновным в нарушении правил в борьбе с Большуновым. Победителем гонки автоматически стал Иверсен, а Большунов переместился в итоговом протоколе с третьего на второе место. Бронзовая медаль перешла к еще одному норвежцу Симену Хегстад Крюгеру.

Норвежцы быстро подали апелляцию в надежде, что золотая медаль вернется к Клебо, однако спустя сутки норвежская делегация изменила свою позицию и отозвала протест. Решение было принято по личной просьбе Клебо, который признался, что на протяжении всех этих дней очень переживал из-за утраченного золота в марафоне, которое могло стать первым в его карьере. В Instagram лыжник опубликовал большое послание болельщикам, подчеркнув, что не считает себя виновником того, что Большунов сломал палку и не смог выиграть гонку, а также поздравил своего соотечественника Эмиля Иверсена.