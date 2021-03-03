Норвежцы взяли реванш у Большунова за поражение в скиатлоне

Первое место занял 32-летний Ханс Холунн. Он грамотно разложил свои силы на дистанции, опередив Симена Крюгера (+20,2) и Харальда Амундсена (+35,6). Холунн во второй раз стал чемпионом мира - два года назад в Зеефельде он выиграл золото в 50-километровом марафоне. Первый номер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо в гонке на 15 км не стартовал.

Большунов сдал в конце гонки

Лидер российской команды Александр Большунов очень сильно провел первую половину дистанции, но на последних километрах он сильно сбавил и занял 4-е место (+43,7).

На отметке 10 км Большунов шел вторым, уступая Холлунну 9 секунд, но затем разрыв стал резко расти. Следом за Большуновым в итоговом протоколе расположился другой россиянин Артем Мальцев (+50,7).

Лучший из эстонских лыжников Каарел Кырге занял 47-е место среди 102 финишировавших участников (+3.51,2).

Италия покинула чемпионат мира

На старт индивидуальной гонки с раздельного старта не вышли итальянцы. Из-за распространения коронавируса сборная Италии в полном составе (лыжники, двоеборцы, прыгуны с трамплина) покинула чемпионат мира в Оберстдорфе.

Следующие два комплекта медалей мастера лыжных гонок разыграют в эстафетах, которые пройдут 4-5 марта.