Норвежцы, шведы и финны прерывают выступления в Кубке мира

Норвежцы опасаются, что Международная федерация лыжного спорта не сможет обеспечить безопасность спортсменов на этапах Кубка мира. В новогодней многодневке "Тур де Ски" скандинавы готовы участвовать лишь в том случае, если она будет проведена в другом формате - минимум переездов со стартами в одном-двух местах.

Опасаются подхватить Covid-19

"Наша главная цель в сезоне - обеспечить безопасность спортсменов, вторая цель - чемпионат мира в Оберстдорфе, третья задача - Кубок мира. К сожалению, выполнить ее для нас нет возможности", - сказал спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

"Существуют большой риск заражения при переездах. К тому же соблюдать дистанцию и избегать близких контактов сложнее, чем предполагалось. Для лыжников легкие очень важны, а мы не знаем долгосрочных последствий Covid-19. Поэтому нам нужно принять меры предосторожности", - добавил Бьервиг.

Клэбо и Йохауг потеряют желтые майки лидеров

На первом этапе Кубка мира, который проходил в минувшие выходные в финской Руке, норвежцы выиграли большинство гонок. В общем зачете лидерство захватили Йоханнес Клэбо и Терезе Йохауг, которых преследуют россияне Александр Большунов и Татьяна Сорина. Пропуск стартов грозит скандинавам потерей лидирующих позиций.

Вслед за норвежцами отказались от выступления на декабрьских этапах сборные Швеции и Финляндии.

Ближайшие этапы Кубка мира по лыжным гонкам запланированы в германском Дрездене (12-13 декабря) и в швейцарском Давосе (19-20 декабря).