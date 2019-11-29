Норвежцы Клэбо и Фалла выиграли спринт, эстонец Кильп заехал в ТОП-20

Неплохо выступил в спринте лучший из эстонских гонщиков Марко Кильп. В квалификации протяженностью 1,4 км он показал 9-й результат среди 115 участников, а в четвертьфинале финишировал в своем забеге четвертым. В итоге он занял 17-е место.

Мрачные прогнозы не оправдались

После допинг-скандала с эстонскими лыжниками на чемпионате мира в австрийском Зеефельде дальнейшее существовании сборной Эстонии было под угрозой. Пессимисты утверждали, что в этом сезоне ни один эстонский лыжник не выйдет на старт этапов Кубка мира. К счастью, мрачные прогнозы не оправдались.

В середине ноября в Финляндии прошли квалификационные старты, по итогам которых право выступления на этапах Кубка мира завоевали три эстонских лыжника. Помимо Кильпа в кубковую карусель пробились Хенри Роос и Мартин Химма.

Финский мини-тур

Программа первого этапа Кубка мира состоит из трех гонок. В субботу лыжники выйдут на старт индивидуальной гонки на 15 км, а завершится финский мини-тур воскресной гонкой преследования.

Традиционная лыжная многодневка "Тур де Ски" пройдет в нынешнем сезоне на трассах Швейцарии и Италии. Заключительные этапы Кубка мира пройдут во второй половине марта в США и Канаде.