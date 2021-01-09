Норвежцы доминировали в пасьюте, у россиян новый антирекорд

Победительницей женской гонки преследования на 10 км в рамках Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе стала норвежка Тирил Экхофф, опередившая свою соотечественницу Марте Ройселанд (0; +0,5). Бронзу второй день подряд завоевала австрийка Лиза Хаузер (1; +43,0).
В мужском пасьюте на 12,5 км норвежцы заняли весь пьедестал почета, а победителем гонки стал Стурла Легрейд, стартовавший с третьей позиции. Выигравший накануне спринт Йоханнес Бе нахватал штрафных кругов и финишировал восьмым.
Не смогли пробиться на пьедестал почета в гонках преследования российские биатлонисты, хотя локальные успехи у них были. Светлана Миронова финишировала в женском пасьюте четвертой (2; +1,11,2). Безмедальная серия сборной России продолжается в Кубке мира уже 43 гонки.
Эстонский биатлон в гонках преследования представляла Йоханна Талихярм, стартовавшая под 57-м номером. На четырех огневых рубежах она допустила лишь один промах и финишировала 41-й (1; +4.26,6).
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