Норвегия завоевала золото, Эстония финишировала во второй десятке

Норвежские биатлонистки, побеждавшие в эстафетах на трех предыдущих чемпионата мира, считались главными претендентками на победу. Свой статус фаворита они подтверждали по ходу гонки, однако на заключительном этапе они встретили упорное сопротивление со стороны Украины.

Украинки пощекотали нервы норвежкам

Бежавшая за Норвегию Марте Ройселанд на стрельбе из положения лежа использовала три дополнительных патрона и пропустила вперед Елену Пидгрушную.

На заключительную стрельбу команды пришли вровень. Пидгрушная использовала два дополнительных патрона, тогда как Ройселанд только один. Это и предопределило исход борьбы за золото.

Прекрасно прошла заключительный этап биатлонистка сборной Германии Франциска Пройсс. Она отправилась на дистанцию пятой, проигрывая лидеру свыше 40 секунд, однако точная стрельба позволила ей на последних метрах дистанции обогнать украинскую команду и завоевать серебряные медали.

Эстонки неудачно стреляли

Слабо провел гонку российский квартет. Шансы на медаль были потеряны на втором этапе, когда Татьяна Акимова залезла на штрафной круг - отставание от лидеров выросло до двух минут. В итоге российская команда заняла лишь 11-е место (1+7; +2.10,9), что является повторением худшего результата на чемпионатах мира.

Сборная Эстонии (Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Кадри Лехтла) после трех этапов была на грани снятия с гонки из-за большого отставания от лидеров. Финишер команды Лехтла на фоне подруг по команде удачно провела свой отрезок дистанции, использовав лишь один дополнительный патрон. Эстонский квартет занял в итоге 17-е место среди 23 команд (0+11; +5.57,8).

Мужская эстафетная гонка чемпионата мира начнется в Поклюке в 16:00.