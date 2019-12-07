Норвегия выиграла биатлонную эстафету, Россия без пьедестала

Первая эстафетная гонка сезона проходила в непростых условиях. Сильный порывистый ветер серьезно влиял на результаты стрельбы биатлонистов.

Логинов уступил Виндишу

После первого этапа лидерство захватила Германия. На середине гонки вперед вышли хозяева трассы шведы. Вторая половина дистанции прошла под диктовку норвежской команды, за которую на заключительных этапах бежали братья Тарьей и Йоханнес Бе.

Судьба призовых мест решалась на последнем отрезке. Бе-младший после заключительной стрельбы выигрывал у лидера французов Мартена Фуркада 7 секунд, а на финише его превосходство составило 32 секунды.

В борьбе за третье место итальянец Доминик Виндиш отстоял свое преимущество перед лидером российской команды Александром Логиновым, опередив его на 14 секунд.

Российскую команду подвел на втором этапе Дмитрий Малышко, который вынужден был забежать на штрафной круг.

Эстония боролась за ТОП-15

Эстонская команда (Рене Захкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель) до последней стрельбы боролась за место в ТОП-15, но Рянкель вынужден был бежать штрафной круг. В итоге наши биатлонисты заняли 17-е место среди 26 стартовавших команд.

Результат вполне нормальный для обновленной команды. Позади остались Финляндия, Словакия, Литва, Латвия...

Программу шведского этапа Кубка мира завершит в воскресенье женская эстафета 4х6 км.