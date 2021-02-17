17.02.2021, 20:10

Норвегия, Швеция, Россия или Франция? Кто выиграет сингл-микст?

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Naiste 15km laskesuusatamine
Johanna Talihärm.Foto: Madis Veltman

18 февраля в программе чемпионата мира по биатлону одиночная смешанная эстафета (начало в 16:15).

Для участия в гонке зарегистрированы 28 команд. Список претендентов на медали очень обширный - Норвегия, Швеция, Италия, Франция, Австрия...

За норвежцев, которые будут защищать чемпионский титул в этом виде программы, в в сингл-миксте выступят Йоханнес Бе и Тирил Экхофф. В состав сборной Швеции вошли Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг. За российскую команду побегут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.

Сборную Эстонии - она выйдет на старт под 17-м стартовым номером - будут представлять Рене Захкна и Йоханна Талихярм.

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