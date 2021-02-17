Норвегия, Швеция, Россия или Франция? Кто выиграет сингл-микст?

Для участия в гонке зарегистрированы 28 команд. Список претендентов на медали очень обширный - Норвегия, Швеция, Италия, Франция, Австрия...

За норвежцев, которые будут защищать чемпионский титул в этом виде программы, в в сингл-миксте выступят Йоханнес Бе и Тирил Экхофф. В состав сборной Швеции вошли Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг. За российскую команду побегут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.

Сборную Эстонии - она выйдет на старт под 17-м стартовым номером - будут представлять Рене Захкна и Йоханна Талихярм.