Норвегия, Швеция, Россия или Франция? Кто выиграет сингл-микст?

18 февраля в программе чемпионата мира по биатлону одиночная смешанная эстафета (начало в 16:15).
Для участия в гонке зарегистрированы 28 команд. Список претендентов на медали очень обширный - Норвегия, Швеция, Италия, Франция, Австрия...
За норвежцев, которые будут защищать чемпионский титул в этом виде программы, в в сингл-миксте выступят Йоханнес Бе и Тирил Экхофф. В состав сборной Швеции вошли Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг. За российскую команду побегут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.
Сборную Эстонии - она выйдет на старт под 17-м стартовым номером - будут представлять Рене Захкна и Йоханна Талихярм.
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