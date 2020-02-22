Норвегия осталась без золота, эстонцев не пустили на финиш

Перед началом эстафеты главным фаворитом считалась Норвегия, но штрафной

круг в начале гонки не позволил скандинавам, несмотря на все усилия Тарьея и Йоханнеса Бе, подняться выше второго места (1+12; +21,5).

Бронзовые медали достались сборной Германии (1+8; +36,2), до последней стрельбы претендовавшей на победу.

Российский квартет, за который на последнем этапе бежал Александр Логинов, финишировал четвертым (0+9; 1.44,7). Лидер сборной России отправился на дистанцию пятым, но вмешаться в борьбу за призовое место не смог, поскольку отставание от тройки лидеров было велико. Напомним, что рано утром итальянская полиция провела обыск в гостиничном номере Логинова.

Эстонский квартет (Рене Захкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель) не сумел финишировать в эстафете - в конце третьего этапа из-за большого отставания от лидеров судьи сняли команду с эстафеты.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта. Эстонские биатлонисты в них не примут участия.

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