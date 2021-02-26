Норвегия обыграла Россию в спринте в одни ворота. Как сложится скиатлон?

Первыми на дистанцию 15 км отправятся женщины (начало в 12:45). Затем в гонке на 30 км будут выяснять отношения мужчины (14:30).

Накануне чемпионата мира спортивный мир предвкушал дуэль россиянина Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клэбо, но в спринте борьбы не получилось. На последнем подъеме три норвежца обошли Большунова и заняли весь пьедестал почета.

В скиатлоне борьба обычно идет до последних метров дистанции. На предыдущем чемпионате мира Большунов боролся на финише с двумя норвежцами, уступив лишь 0,1 секунды Шуру Рете.

Два года назад в Зеефельде Большунов завоевал четыре серебряные медали чемпионата мира. Сумеет ли он переплавить их в золото?