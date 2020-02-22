Норвегия без золота, Логинов старался, эстонцев не пустили на финиш

В итальянской Антерсельве разыграны медали чемпионата мира по биатлону в мужской эстафете 4х7,5 км. Золото в этом виде программы завоевала Франция - 1:12.35,9 (0+4). Эстонский квартет не сумел финишировать из-за большого отставания от лидеров.
Перед началом эстафеты главным фаворитом считалась Норвегия, но штрафной
круг в начале гонки не позволил скандинавам, несмотря на все усилия Тарьея и Йоханнеса Бе, подняться выше второго места (1+12; +21,5).
Бронзовые медали достались сборной Германии (1+8; +36,2), до последней стрельбы претендовавшей на победу.
Российский квартет, за который на последнем этапе бежал Александр Логинов, финишировал четвертым (0+9; 1.44,7). Лидер сборной России отправился на дистанцию пятым, но вмешаться в борьбу за призовое место не смог, поскольку отставание от тройки лидеров было велико. Напомним, что рано утром итальянская полиция провела обыск в гостиничном номере Логинова.
Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.
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