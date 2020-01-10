Невезение эстонских биатлонистов в Оберхофе: теплая погода и падение Калева Эрмитса

Подготовить лыжи к такой плохой трассе не смогли многие сильные биатлонные сборные, включая Россию. Что уж говорить про сборную Эстонии, где нет дополнительных средств на отдельную сервис-бригаду.

В итоге победу одержал Мартен Фуркад, а лучшие из россиян, Матвей Елисеев и Александр Логинов, заняли 4 и 5 место соответственно.

Лучший из эстонцев, Рене Захна, с одним промахом занял 59-е место. Калев Эрмитс, которого подстерегало падение на выходе с огневого рубежа, - 68-й.