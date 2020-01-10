10.01.2020, 16:42

Невезение эстонских биатлонистов в Оберхофе: теплая погода и падение Калева Эрмитса

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Kalev Ermits
Kalev ErmitsFoto: Jarek Jõepera

На этапе в немецком Оберхофе вчерашний густой туман сменился оттепелью. Местные работники не смогли подготовить трассу должным образом и мужской спринт прошел на кругах по 2,5 км, а не 3,3 км как обычно.

Подготовить лыжи к такой плохой трассе не смогли многие сильные биатлонные сборные, включая Россию. Что уж говорить про сборную Эстонии, где нет дополнительных средств на отдельную сервис-бригаду.

В итоге победу одержал Мартен Фуркад, а лучшие из россиян, Матвей Елисеев и Александр Логинов, заняли 4 и 5 место соответственно.

Лучший из эстонцев, Рене Захна, с одним промахом занял 59-е место. Калев Эрмитс, которого подстерегало падение на выходе с огневого рубежа, - 68-й.

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