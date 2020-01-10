Невезение эстонских биатлонистов в Оберхофе: теплая погода и падение Калева Эрмитса(3)
На этапе в немецком Оберхофе вчерашний густой туман сменился оттепелью. Местные работники не смогли подготовить трассу должным образом и мужской спринт прошел на кругах по 2,5 км, а не 3,3 км как обычно.
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