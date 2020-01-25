Невероятно! Захкна и Оя финишировали вторыми в смешанной эстафете

Успешное выступление эстонских биатлонистов в сингл-миксте предопределила хорошая стрельба. На восьми огневых рубежах они использовали только 3 запасных патрона - лучший результат в эстафете!

Оя сотворила чудо

На последний отрезок дистанции Оя ушла четвертой, уступая 25 секунд лидировавшим норвежцам, но два безупречно пройденных огневых рубежа и финишный рывок Регины, когда она на последнем подъеме обошла австрийку и канадку, вывели эстонский дуэт на второе место.

"Говорил перед гонкой, что судьбу эстафеты будут решать девочки. То, что сделала на последнем круге Регина - невероятно", - сказал в интервью ERR Захкна.

Биатлонисты заработали 7000 евро

Рене и Регина впервые поднялись на пьедестал почета Кубка мира. Дуэт повторил лучший результат в истории эстонского биатлона. В декабре 2009 года Роланд Лессинг финишировал вторым в гонке преследования. Произошло это - не поверите - тоже в Поклюке.

За второе место в смешанной эстафете эстонские биатлонисты заработали по 3500 евро призовых.

Эстонский дуэт удивил биатлонное сообщество

Сенсационный результат эстонского дуэта удивил биатлонное сообщество. Болезненно восприняли результаты эстафеты в России, что, впрочем, вполне объяснимо. Россияне заняли в сингл-миксте только 13-е место - на этапах Кубка мира они уже 23 гонки подряд (!) не могут попасть на пьедестал почета.

"Россия опозорилась в эстафете. Мы ниже Эстонии и Латвии". "Эстонец Захкна был в индивидуальной гонке 101-м, а в сингл-миксте оказался на подиуме. Представляете?" - такими заголовками пестрит популярный российский портал "Чемпионат".