Невероятно! Захкна и Оя финишировали вторыми в смешанной эстафете

Прекрасно выступил в одиночной смешанной эстафете на словенском этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке эстонский дуэт Рене Захкна - Регина Оя. Наша пара финишировала второй, уступив лишь 6 секунд французам. Бронзовыми призерами стали австрийцы.
Успешное выступление эстонских биатлонистов в сингл-миксте предопределила хорошая стрельба. На восьми огневых рубежах они использовали только 3 запасных патрона - лучший результат в эстафете!
Оя сотворила чудо
На последний отрезок дистанции Оя ушла четвертой, уступая 25 секунд лидировавшим норвежцам, но два безупречно пройденных огневых рубежа и финишный рывок Регины, когда она на последнем подъеме обошла австрийку и канадку, вывели эстонский дуэт на второе место.
"Говорил перед гонкой, что судьбу эстафеты будут решать девочки. То, что сделала на последнем круге Регина - невероятно", - сказал в интервью ERR Захкна.
Биатлонисты заработали 7000 евро
Рене и Регина впервые поднялись на пьедестал почета Кубка мира. Дуэт повторил лучший результат в истории эстонского биатлона. В декабре 2009 года Роланд Лессинг финишировал вторым в гонке преследования. Произошло это - не поверите - тоже в Поклюке.
За второе место в смешанной эстафете эстонские биатлонисты заработали по 3500 евро призовых.
Эстонский дуэт удивил биатлонное сообщество
Сенсационный результат эстонского дуэта удивил биатлонное сообщество. Болезненно восприняли результаты эстафеты в России, что, впрочем, вполне объяснимо. Россияне заняли в сингл-миксте только 13-е место - на этапах Кубка мира они уже 23 гонки подряд (!) не могут попасть на пьедестал почета.
"Россия опозорилась в эстафете. Мы ниже Эстонии и Латвии". "Эстонец Захкна был в индивидуальной гонке 101-м, а в сингл-миксте оказался на подиуме. Представляете?" - такими заголовками пестрит популярный российский портал "Чемпионат".
Напомним, что на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде наши биатлонисты также многих удивили, заняв тогда в сингл-миксте 5-е место.
Россия близка к антирекорду
В классической смешанной эстафете сборная Эстонии (Роберт Хелдна, Райдо Рянкель, Йоханна Талихярм, Туули Томингас) заняла 19-е место среди 26 стартовавших команд.
Выиграли гонку французы, опередившие Норвегию и Германию. Российский квартет финишировал четвертым. До повторения антирекорда - 25 гонок без медалей Кубка мира - остался один старт.
В заключительный день словенского этапа Кубка мира пройдут две гонки с общего старта.
Кубок мира по биатлону - одиночная смешанная эстафета
1. Франция (Эмильен Жакелен – Анаис Бескон) – 38.33,4 (0+5)
2. Эстония (Рене Закхна – Регина Оя) – 5,9 (0+3)
3. Австрия (Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер) – 12,1 (0+6)
4. Канада (Кристиан Гоу – Эмма Лундер) – 16,0 (0+6)
5. Украина (Дмитрий Пидручный – Анастасия Меркушина) – 28,8 (1+4)...
10. Норвегия (Ветле Кристиансен – Каролине Кноттен) – 48,9 (0+7)
11. Германия (Эрик Лессер – Франциска Пройс) – 49,1 (0+6)
12. Швеция (Турстейн Стенерсен – Йоханна Скоттхайм) – 54,0 (0+8)
13. Россия (Эдуард Латыпов – Кристина Резцова) – 1.18,5 (0+1)...
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