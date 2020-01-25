25.01.2020, 15:05

Невероятно! Захкна и Оя финишировали вторыми в смешанной эстафете

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Rene Zahkna ja Regina Oja
Rene Zahkna ja Regina Oja Foto: ANTONIO BAT, EPA/Scanpix

Прекрасно выступил в одиночной смешанной эстафете на словенском этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке эстонский дуэт Рене Захкна - Регина Оя. Наша пара финишировала второй, уступив лишь 6 секунд французам. Бронзовыми призерами стали австрийцы.

Успешное выступление эстонских биатлонистов в сингл-миксте предопределила хорошая стрельба. На восьми огневых рубежах они использовали только 3 запасных патрона - лучший результат в эстафете!

Оя сотворила чудо
На последний отрезок дистанции Оя ушла четвертой, уступая 25 секунд лидировавшим норвежцам, но два безупречно пройденных огневых рубежа и финишный рывок Регины, когда она на последнем подъеме обошла австрийку и канадку, вывели эстонский дуэт на второе место.

"Говорил перед гонкой, что судьбу эстафеты будут решать девочки. То, что сделала на последнем круге Регина - невероятно", - сказал в интервью ERR Захкна.

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Рене и Регина впервые поднялись на пьедестал почета Кубка мира. Дуэт повторил лучший результат в истории эстонского биатлона. В декабре 2009 года Роланд Лессинг финишировал вторым в гонке преследования. Произошло это - не поверите - тоже в Поклюке.

За второе место в смешанной эстафете эстонские биатлонисты заработали по 3500 евро призовых.

Эстонский дуэт удивил биатлонное сообщество
Сенсационный результат эстонского дуэта удивил биатлонное сообщество. Болезненно восприняли результаты эстафеты в России, что, впрочем, вполне объяснимо. Россияне заняли в сингл-миксте только 13-е место - на этапах Кубка мира они уже 23 гонки подряд (!) не могут попасть на пьедестал почета.

"Россия опозорилась в эстафете. Мы ниже Эстонии и Латвии". "Эстонец Захкна был в индивидуальной гонке 101-м, а в сингл-миксте оказался на подиуме. Представляете?" - такими заголовками пестрит популярный российский портал "Чемпионат".

Напомним, что на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде наши биатлонисты также многих удивили, заняв тогда в сингл-миксте 5-е место.

Россия близка к антирекорду
В классической смешанной эстафете сборная Эстонии (Роберт Хелдна, Райдо Рянкель, Йоханна Талихярм, Туули Томингас) заняла 19-е место среди 26 стартовавших команд.

Выиграли гонку французы, опередившие Норвегию и Германию. Российский квартет финишировал четвертым. До повторения антирекорда - 25 гонок без медалей Кубка мира - остался один старт.

В заключительный день словенского этапа Кубка мира пройдут две гонки с общего старта.

Кубок мира по биатлону - одиночная смешанная эстафета

1. Франция (Эмильен Жакелен – Анаис Бескон) – 38.33,4 (0+5)

2. Эстония (Рене Закхна – Регина Оя) – 5,9 (0+3)

3. Австрия (Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер) – 12,1 (0+6)

4. Канада (Кристиан Гоу – Эмма Лундер) – 16,0 (0+6)

5. Украина (Дмитрий Пидручный – Анастасия Меркушина) – 28,8 (1+4)...

10. Норвегия (Ветле Кристиансен – Каролине Кноттен) – 48,9 (0+7)

11. Германия (Эрик Лессер – Франциска Пройс) – 49,1 (0+6)

12. Швеция (Турстейн Стенерсен – Йоханна Скоттхайм) – 54,0 (0+8)

13. Россия (Эдуард Латыпов – Кристина Резцова) – 1.18,5 (0+1)...

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