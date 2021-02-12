Невероятно! Быстроногие норвежцы проиграли спринт

Главными претендентами на победу в спринте считались норвежцы, которые в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира выиграли все 6 гонок. Однако в Поклюке что-то пошло у них не так.

Латыпов лидировал до последней стрельбы

Молодой талант Стурла Легрейд стрелял без промаха, но в скорости уступал соперникам. Лидер Кубка мира Йоханнес Бе - он выиграл три спринтерские гонки в сезоне - на первой же стрельбе заработал два штрафных круга.

Долгое время промежуточными лидерами были шведы Себастьян Самуэльссон и Понсилуома, но затем вперед вырвался россиянин Эдуард Латыпов, стартовавший под 50-м стартовым номером.

26-летний Латыпов лидировал до стрельбы стоя, но один неточный выстрел и падение скорости на заключительном круге вычеркнули его из числа претендентов на медаль.

Понсилуома впервые выиграл чемпионат мира

25-летний Понсилуома сохранил высокую скорость до конца гонки и впервые стал чемпионом мира. Скандинав завоевал вторую медаль на нынешнем первенстве. Понсилуома входил в состав шведского квартета, который в ожесточенной схватке с Украиной выиграл бронзу в смешанной эстафете.

В первой десятке четыре норвежца, но все они за чертой призеров. Лучший из них Йоханнес Дале показал 4-й результат (1; +22,4), опередив лидера Кубка мира Бе-младшего на 0,1 секунды.

Лучший из российских биатлонистов Латыпов замкнул ТОП-10 (1; +33,3). Прошлогодний чемпион мира в спринте Александр Логинов занял 26-е место (2; +1.15,0).

Захкна пробился в гонку преследования

Лучший из эстонских биатлонистов Рене Захкна безошибочно прошел два огневых рубежа и занял 43-е место среди 104 участников (0; +1.48,2). Он выступит в воскресной гонке преследования.

13 февраля в программе чемпионата мира в Поклюке женский спринт на 7,5 км.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.