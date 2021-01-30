Неужели снова кресты? Келли Сильдару травмировала в США колено

18-летняя эстонская фристайлистка собиралась выступать в трех видах программы, но из-за повреждения левого колена на разминке вынуждена была отказаться от выступления в дисциплинах биг-эйр и суперпайп.

"Врачи осмотрели колено. Возможно, повреждены крестообразные связки. Точный ответ даст МРТ. Решили делать это обследование в Эстонии", - приводит слова Сильдару Delfi Sport.

Напомним, что левое колено спортсменки ранее уже подвергалось хирургическому вмешательству. Осенью 2017 года Сильдару повредила крестообразные связки. Из-за этой травмы Келли вынуждена была пропустить Олимпиаду-2018 в корейском Пхенчхане.

Под большим вопросом участие Сильдару и в слоупстайле, который начнется в Аспене в 20:00. В своем коронном виде программы эстонская фристайлистка выиграла в США четыре золотые медали.