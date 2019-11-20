Неудачно приземлившийся эстонский прыгун травмировал шею

Теперь Ильвес в ближайшие две недели должен круглосуточно носить шейный корсет.

"Спать, конечно, неудобно, поскольку спина находится в одном и том же положении. Надеюсь, что привыкну. На следующей неделе, возможно, будет уже полегче", - отметил в разговоре с Delfi Sport вернувшийся на родину Ильвес.

Из-за травмы лидер сборной Эстонии вынужден пропустить первые этапы Кубка мира. Судя по всему, он сможет выйти теперь на старт только в январе.