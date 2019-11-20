Неудачно приземлившийся эстонский прыгун травмировал шею
Сильнейший эстонский двоеборец Кристьян Ильвес в минувшие выходные принимал участие в чемпионате Норвегии, который проходил в шведском Фалуне. К сожалению, он неудачно приземлился после прыжка с трамплина и травмировал шею.
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