20.11.2019, 17:40

Неудачно приземлившийся эстонский прыгун травмировал шею


Атс Кульдкепп
EST 3
Kristjan Ilves
Foto: Argo Ingver

Сильнейший эстонский двоеборец Кристьян Ильвес в минувшие выходные принимал участие в чемпионате Норвегии, который проходил в шведском Фалуне. К сожалению, он неудачно приземлился после прыжка с трамплина и травмировал шею.

Теперь Ильвес в ближайшие две недели должен круглосуточно носить шейный корсет.

"Спать, конечно, неудобно, поскольку спина находится в одном и том же положении. Надеюсь, что привыкну. На следующей неделе, возможно, будет уже полегче", - отметил в разговоре с Delfi Sport вернувшийся на родину Ильвес.

Из-за травмы лидер сборной Эстонии вынужден пропустить первые этапы Кубка мира. Судя по всему, он сможет выйти теперь на старт только в январе.

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