Несмотря на допинг-скандалы, Веэрпалу по-прежнему получает от государства солидные деньги

49-летний Веэрпалу обладает статусом олимпийского чемпиона, по которому ему полагаются привилегии.

Премия + пенсия

В конце прошлой недели фонд "Капитал культуры" выделил ему, как и другим олимпийским чемпионам, 5400 евро. Такую меру поддержки "Капитал культуры" выплачивает победителям Олимпийских игр каждый год.

За 10 лет до выхода на пенсию по старости Веэрпалу может получать от Департамента социального страхования государственное пособие олимпийского чемпиона, которое привязано к средней зарплате в Эстонии - в 2020 году его размер составляет 1397 евро в месяц. На такое пособие Веэрпалу может рассчитывать, начиная с 55 лет.

Олимпийский чемпион до конца жизни

В феврале генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес сказал Eesti Päevaleht, что Веэрпалу нельзя лишить государственной поддержки.

"Олимпийский чемпион до конца жизни олимпийский чемпион. Андрус Веэрпалу был, есть и останется олимпийским чемпионом. Нет оснований ставить его титулы под сомнение", - пояснил Суклес.

Золотые медали Олимпийских игр Веэрапалу завоевал на дистанции 15 км в Солт-Лейк-Сити (2002) и Турине (2006). Допинг-пробы тех соревнований уничтожены за сроком давности.

Накануне Международная федерация лыжного спорта сообщила эстонским СМИ, что Веэрпалу обжаловал вынесенный ему временный запрет на тренерскую деятельность в Спортивном арбитражном суде, а прокуратура австрийского Инсбрука выдвинула против Веэрпалу уголовное обвинение.

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