Неожиданная победа Франции в эстафете и лучший результат Эстонии
Победителем мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в германском Оберхофе стала сборная Франции - 1:22,8,0 (0+6).
Победителем мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в германском Оберхофе стала сборная Франции - 1:22,8,0 (0+6).
Французы - действующие чемпионы мира в эстафете, но в их составе не было Мартена Фуркада, который завершил спортивную карьеру. Фаворитами гонки в Оберхофе считались норвежцы, за которых на последних этапах выступали братья Тарьей и Йоханнес Бе.
Франция победила без Фуркада
На экваторе эстафеты лидировали итальянцы, опережавшие Германию и Францию. Норвежцы на втором этапе залезли на штрафной круг и занимали четвертую позицию, проигрывая лидерам больше минуты.
На последний этап первой отправилась сборная Германии, однако Филипп Хорн заработал на стрельбе из положения лежа три штрафных круга и выпал из лидирующей тройки.
Золото завоевал французский квартет, который после ухода Фуркада впервые выиграл эстафету. Второе место заняла Норвегия (1+4; +4,2). Бронзовыми призерами стали итальянцы (0+5; +1.06,6).
Вечно четвертая Россия
Как и на двух предыдущих эстафетах сезона в Контиолахти и Хохфильцене, российский квартет (Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) финишировал четвертым (0+9; +1.55,3).
Россияне не очень удачно выступили на первых этапах. На середине гонки они занимали 12-е место, проигрывая даже Эстонии. Отставание от лидеров составляло чуть больше двух минут. Усилиями Логинова и Латыпова россияне сумели выправить ситуацию.
Сборная Эстонии мелькала на телеэкранах
Эстонские биатлонисты (Рене Захкна, Калев Эрмитс, Роберт Хелдна, Райдо Рянкель) заняли в Оберхофе 14-е место среди 24 команд (1+11; +5.09,1), что является лучшим результатом сезона.
На первой половине дистанции наши биатлонисты стабильно находились в ТОП-10 и постоянно мелькали в кадрах прямой телетрансляции.
16 января в программе этапа Кубка мира женская эстафета биатлонисток 4х6 км (начало в 15:45).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Что означает эхо в телефонных разговорах