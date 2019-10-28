"Не проявила любви к нашей стране". Бывшую российскую биатлонистку отказались приютить в Сербии

Аввакумова решила перейти в сербскую сборную после годичного выступления за команду Южной Кореи, за которую она дебютировала в январе 2017 года. Сербская и южнокорейская национальные федерации согласовали переход, последнее слово, по новым правилам, оставалось за исполкомом IBU.
"Генеральный секретарь IBU сообщил нам, что в этом сезоне она не сможет выступать за Сербию, — рассказал Вукадин. — Свое решение IBU объяснил тем, что биатлонистка не продемонстрировала подлинной, тесной и надежной связи с нашей страной".
На чемпионате мира 2017 года Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке, став первой представительницей Южной Кореи, которой удалось попасть в число участников цветочной церемонии. После Игр 2018 года, где ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке, она завершила выступление за южнокорейскую сборную.
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