Не пропустите! Трусова намерена выполнить 5 четверных прыжков

Первой из четырех россиянок выйдет на лед Александра Трусова. После короткой программы она уступает лидеру соревнований Алене Косторной 13 баллов. Однако в произвольной программе Трусова намерена исполнить 5 четверных прыжков!

Косторная выйдет на лед предпоследней. Завершать выступление одиночниц в произвольной программе будет олимпийская чемпионка Алена Загитова.

К этому времени завершили выяснять отношения мужчины одиночники. С мировым рекордом победил американец Нэтан Чен, исполнивший в произвольной программе 5 четверных прыжков - 335,30. Свое прежнее достижение он улучшил на 12 баллов.

Финал "Гран-при" (женщины - короткая программа)

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60

3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27

4. Брэди Теннелл (США) – 72,20

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71