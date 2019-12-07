Не пропустите! Трусова намерена выполнить 5 четверных прыжков
7 декабря в Турине определятся победители Финала "Гран-при" по фигурному катанию. В заключительном виде программы будут соревноваться одиночницы (начало в 21:50).
7 декабря в Турине определятся победители Финала "Гран-при" по фигурному катанию. В заключительном виде программы будут соревноваться одиночницы (начало в 21:50).
Первой из четырех россиянок выйдет на лед Александра Трусова. После короткой программы она уступает лидеру соревнований Алене Косторной 13 баллов. Однако в произвольной программе Трусова намерена исполнить 5 четверных прыжков!
Косторная выйдет на лед предпоследней. Завершать выступление одиночниц в произвольной программе будет олимпийская чемпионка Алена Загитова.
К этому времени завершили выяснять отношения мужчины одиночники. С мировым рекордом победил американец Нэтан Чен, исполнивший в произвольной программе 5 четверных прыжков - 335,30. Свое прежнее достижение он улучшил на 12 баллов.
Финал "Гран-при" (женщины - короткая программа)
1. Алена Косторная (Россия) – 85,45
2. Алина Загитова (Россия) – 79,60
3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27
4. Брэди Теннелл (США) – 72,20
5. Александра Трусова (Россия) – 71,45
6. Рика Кихира (Япония) – 70,71
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